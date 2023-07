Rhodes : une saison touristique menacée

Un immense panache sombre, menaçant. Les feux progressent et dévorent les rares zones encore épargnées. Les avions bombardiers d'eau enchaînent les largages, en vain. Les flammes ont traversé plusieurs villages en bord de mer. Les gens fuient les hôtels avec leurs enfants. Maria a assisté aux évacuations de vacanciers depuis la terrasse de son restaurant. Celui-ci est intact, mais privé d'eau et d'électricité. Pour elle, la saison touristique est terminée. Même loin de la fumée, les côtes sont transformées. L'île de Rhodes accueille plus de deux millions de vacanciers chaque année. Les feux vont-ils changer leur habitude ? Ce que nous rencontrons sont partagés. Dans sa baie, la petite ville de Lindos semble préservée. Il y a bien des touristes dans les rues, mais ils sont moins nombreux à prendre place dans le restaurant de Dimitri. "Les trois derniers jours, la fréquentation a baissé de presque 70%. Les agences de voyages ont recommandé aux touristes de partir pour des raisons de sécurité", rapporte-t-il. Les incendies sont encore loin d'être maîtrisés, en neuf jours, toute l'économie de l'île est déjà bouleversée. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Parrot, P. Marcellin