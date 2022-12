Rhône-Alpes : une journée de pagaille

Voici à quoi ressemblait les routes de l'Ain ce mardi matin après les premières chutes de neige. Trois voitures sont abandonnées dans le fossé sur moins de 50 mètres. Un manteau de neige de quelques centimètres, mais largement suffisant pour semer la pagaille un peu partout en Auvergne-Rhône-Alpes, malgré les balais incessants des déneigeuses. Des centaines de kilomètres de bouchons se forment sur les routes de la région. Des dizaines d'accidents sont causés par les verglas, impliquant deux bus dans le centre-ville de Grenoble. À Romanet (Saône-et-Loire), ce même verglas a été mortel. Les conducteurs de deux camions ont trouvé la mort après une collision frontale. Ce soir, le secteur était toujours bouclé pour évacuer les deux poids lourds. La métropole de Lyon, elle, avait décidé de laisser les autobus aux dépôts pour éviter les accidents. Face aux dangers et aux bouchons, certains habitants ont préféré éviter de prendre la route. Ceux qui ne peuvent pas s'en passer ont dû prendre leur mal en patience. Le département du Rhône-Alpes reste en vigilance jaune neige et verglas jusqu'à six heure demain matin, avant une hausse des températures attendue en après-midi. TF1 | Reportage A.Bourdarias, G. Charnay, S. Thizy