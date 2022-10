Rhône : émotion après un accident de chasse

C’est une promenade dominicale qui a tourné au drame. Dimanche en milieu d’après-midi, à 100 mètres de leur domicile, une mère et ses enfants âgés de sept et dix ans se baladent dans les vignes quand ils sont blessés par un tir de chasseur. Richard Alain habite à quelques mètres. Il s’est rendu immédiatement sur les lieux comme d’autres voisins. Héliportés à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône, les trois victimes souffrent d’impacts de plomb aux jambes et au dos. Leurs jours ne sont pas en danger. gé de 81 ans, le chasseur a été placé en garde à vue. Nous l’avons rencontré ce lundi, dans l’après-midi. Il nie avoir enfreint les règles de sécurité. L’accident a provoqué un vif émoi dans ce village de 2 500 habitants, où la pratique de la chasse le dimanche divise. Le même jour, dans la matinée dans le département de la Drôme, un cueilleur de champignons âgé de 62 ans a été grièvement blessé par un tir de chasseur. Il a été opéré en urgence. Son pronostic vital n’est plus engagé. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi