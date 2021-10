Rhume, bronchiolite, gastro… Le retour des maladies d’hiver.

Déjà plus de 400 appels dans ce centre d'appel d'urgence médical. Le plus souvent, des symptômes de maladies hivernales classiques. Des infections respiratoires parfois de simple rhume. Et depuis un mois, les premières épidémies de gastro-entérite font aussi leur apparition, notamment dans le Sud-Est. Cette jeune femme a pris rendez-vous pour une toux. Elle n’avait pas remis les pieds dans un cabinet de médecin depuis la crise du Covid. “Là, c’est la première fois depuis peut-être deux ou trois ans que ça ne m’est pas arrivé de venir pour, en tout cas, une toux ou un rhume ou quelque chose comme ça”. Et les consultations de ce type vont s’enchaîner toute la journée. Le docteur part pour une dizaine de visites à domicile. Pour elle, le retour de ces pathologies est un signe positif, même encourageant. Cela voudrait dire que l’on aurait abandonné les gestes barrières. Autre hypothèse : notre corps surprotégé pendant la crise sanitaire serait moins résistant aux microbes. Il faudra attendre quelques mois pour la vérifier.