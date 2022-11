Riposte de la Russie : plus de 100 missiles tirés sur l'Ukraine

Un immeuble est en feu dans le centre de Kiev. Après avoir été épargnée pendant près d'un mois, la capitale ukrainienne est de nouveau la cible de frappes russes. Dans une zone résidentielle, au moins une personne est morte. Les réseaux électriques ont principalement été touchés plongeant la moitié de la population de Kiev dans le noir. Notre équipe a réussi à joindre Vlada, francophone à Kiev, et son petit ami. Ils s'éclairent à la bougie. Elle filme pour nous leur quotidien bouleversé. Selon elle, ils ne savent pas combien de temps cette situation va durer. Le scénario de Kiev est le même partout en Ukraine. À Lviv, un énorme panache de fumée se dégage après une frappe. Tout à l'Est, à Kharkiv, l'électricité a aussi été coupé et le métro arrêté après un bombardement russe. Ce mardi soir en Ukraine, plus de sept millions de foyers sont privés d'électricité après les frappes russes. Des bombardements qui n'ont épargné aucune région du pays. La défense anti-aérienne a permis de neutraliser plusieurs missiles russes ces dernières heures. Mais le président Zelensky met en garde : une vingtaine de missiles russes supplémentaires pourraient encore frapper l'Ukraine ce mardi soir. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Cazilhac