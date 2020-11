Risque de coupures d’électricité cet hiver : ce petit boîtier est peut-être la solution

Ecowatt est un site Internet qui permet d'être alerté en cas de problème électrique dans votre région. Sur une carte de France, tout est normal dans les zones en vert. Dans ces zones en rouge, il faut adopter des écogestes. À titre d'exemple, gérer les lumières. Éteindre une seule ampoule dans sa maison à l'échelle de l'Hexagone, c'est économiser l'équivalent de la consommation d'une ville comme Toulouse. Ne pas laisser cinq appareils en veille, c'est la ville de Brest. Des petits gestes aux grandes conséquences. "Si tout le monde se mobilise, on aura des actions significatives qui pourront éventuellement éviter des coupures d'électricité dans des périodes particulièrement tendues", explique Maïté Jauréguy-Naudin, responsable du dispositif d'alerte Ecowatt chez RTE. Le dispositif est testé depuis dix ans en Bretagne. Dans la famille André, les gestes d'économie d'énergie ont fait baisser la facture de 700 euros par an. Et pour eux, il n'y a rien de contraignant à éteindre les ampoules, les micro-ondes, le téléviseur, tout comme débrancher la cafetière. Pour chauffer la maison, des radiateurs électriques. Les thermostats sont réglés pour maintenir la température à 19°C. Des écogestes appliqués aussi par l gestionnaire du métro automatisé de Rennes. Pour faire baisser la consommation d'électricité, ils font circuler moins de trains et à vitesse réduite. Les faire passer de 80 km/h à 60 km/h, c'est économiser l'équivalent de la consommation journalière de huit maisons. Il en est de même pour leurs escaliers mécaniques, qui peuvent fonctionner plus lentement.