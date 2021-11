Risque d'effondrement d'une tour : des centaines d'habitants évacués à Epinay-sur-Seine

Construite en 1973, mal entretenue à cause de nombreux impayés, la tour Obélisque s’est abîmée. Selon trois expertises, ses balcons risquent de s’effondrer. Un arrêté préfectoral de mise en sécurité urgente n’a laissé que cinq jours aux occupants de la façade sud, la plus exposée, pour évacuer. Ces minorités devraient être dédommagées. La police presse les retardataires, les menace d’expulsion, de recours à la force. Le préfet, lui, estime avoir pris ses responsabilités. Scandalisée, la présidente du conseil syndical et les habitants balancent entre combativité et découragement. Mais depuis mercredi soir, ils ont un espoir. Le maire, opposé aux évacuations en urgence, a fait réaliser une contre-expertise. Les occupants des autres façades ont jusqu’au 8 décembre pour vider les lieux. Plusieurs nous ont fait part de solution de relogement temporaire dans des hôtels éloignés et insalubres.