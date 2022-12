Risque d'effondrement : le Vieux-Lille en péril ?

C'était la fin de service lorsque Sébastien a vu une partie du mur du restaurant dans lequel il travaille s'effondrer. Cette fissure existait depuis des années. Mais depuis mardi, il avait alerté la mairie avec la sensation que le mur bougeait. Depuis le 12 novembre et l'effondrement de deux immeubles à Lille, plusieurs évacuations pour des fissures inquiétantes ont lieu toute dans l'hypercentre. Les pompiers ont été rappelés cet après-midi pour vérifier d'autres fissures. Le but est de rassurer les habitants et d'élargir le périmètre de sécurité si besoin. Psychose ou réel danger dans ces vieilles bâtisses ? En visitant une cave dans cette même rue, on constate que les voûtes qui maintiennent les habitations sont très abîmées. Les sols du Vieux-Lille semblent fragilisés. Depuis plus de deux semaines, des habitants sont délogés, des commerces sont fermés et des rues bloquées. Alors désormais, les riverains en appellent à une grande concertation avec la mairie, le plus rapidement possible. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez, S. Reine