Risque d'effondrement : un immeuble évacué en urgence à Toulouse

Le mur s'est effondré, laissant au sol un amas de briques. Hier en début d'après-midi, Michaël Drilhole, gérant d'un magasin, est alerté par son voisin. "On entendait des éboulements, on entendait vraiment que ça commençait à tomber derrière les murs, que ça commençait à craquer, et c'est là qu'on a décidé de sortir. Quand on est sorti, il y a tout qui s'est écroulé... Ça s'est joué à 20 secondes", témoigne-t-il. Sur la façade de cet immeuble du XIXe siècle, aucun signe ne laissait présager l'état de délabrement. Pourtant, la copropriété avait bien été alertée de fissures à l'intérieur, il y a plusieurs semaines. Le bâtiment est situé rue Saint-Rome, en plein centre-ville de Toulouse. Derrière le cordon de sécurité, les habitants du quartier s'interrogent. "Ce n'est pas rassurant, d'autant plus que ça s'est déjà produit à la Place du Salin", confie une senior. Au total, une vingtaine d'habitants a été relogée par la copropriété. Par précaution, le périmètre a été élargi à trois autres bâtiments, jusqu'à la fin des travaux de sécurisation. L'accès reste bloqué jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage E. Assalit, J.M. Lucas