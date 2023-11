Risque d'éruption : l'Islande en état d'alerte

Les routes dans le sud-ouest de l'Islande sont impraticables. Le bitume, surélevé, craquelé, n'a pas résisté aux centaines de séismes depuis vendredi. Par endroits, des éboulements ont eu lieu. Des routes qui mènent à la ville de Grindavik sont menacées de destruction en cas d'éruption. Plus le 4 000 habitants, tous évacués samedi, ont pu aujourd'hui venir chercher quelques affaires et leurs animaux, grâce à une accalmie. La terre a moins grondé ce dimanche 12 novembre, mais ce serait le calme avant la tempête selon Vincent Drouin, géologue français vivant à Reykjavík. Les Islandais sont habitués aux éruptions, comme on le voit sur des images tournées cet été 2023, dans la même région. À l'heure actuelle, le magma ne serait qu'à 800 mètres sous terre, dans un tunnel de quinze kilomètres de long, sous l'île et sous l'océan. Des éruptions peuvent avoir lieu n'importe où sur une faille formée en un temps-record. Si une éruption a eu lieu, le trafic aérien avec l'Islande risque d'être totalement interrompu. TF1 | Reportage P. Gallacio, S. Cherifi