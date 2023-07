Risque d'incendies dans les Pyrénées-Orientales : comment les pompiers se préparent-ils ?

Le risque d'incendies sera très élevé dans les Pyrénées-Orientales jusqu'au week-end du 22 au 23 juillet. Les pompiers sont sur le qui-vive pour repérer le moindre départ de feu de forêt. Pour TF1, les services de secours ont détaillé les moyens mis en place pour intervenir au plus vite. Détecter le moindre départ de feu. Dans les Pyrénées-Orientales, la tramontane souffle à 50 km/h et le thermomètre affiche plus de 30 degrés, mercredi 19 juillet. La vigilance est donc maximale. Dans une vigie perchée à 500 mètres d'altitude, Enzo Grando, guetteur de feux de forêt à la tour de guet de Força Réal (Pyrénées-Orientales), surveille toute la plaine du Roussillon et prévient en temps réel les services de secours et les pompiers. "Ça permet de voir les fumées avant tout le monde", explique Enzo Grando, qui peut ainsi évaluer la situation pour déployer par la suite les moyens adéquats. Le risque incendie est jugé très sévère dans les Pyrénées-Orientales. Selon le site Prévention Incendie 66, le massif des Corbières, le Roussillon, les Aspres et le massif des Albères seront en risque "élevé", jeudi 20 juillet ce qui veut dire que "la circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’ensemble du réseau de pistes non revêtues à l'intérieur des massifs concernés (excepté pour les propriétaires et ayants droit)".