Risque d'incendie : les restrictions se multiplient dans le Var

La végétation varoise est extrêmement sèche et est propice aux incendies. À Puget-Ville, les habitants n'ont aucun mal à comprendre l'interdiction de transporter de l'essence en bidon, ou de tirer des feux d'artifices. Pour cette gérante de station-service, il est difficile de faire respecter l'interdiction de remplir des bidons de carburant, alors que les pompes sont en libre-service jour et nuit. Il lui est cependant impossible budgétairement de mettre une personne en surveillance sur les pompes 24h sur 24. Pour Frédéric Pujol, cette interdiction de transport de carburant tombe comme un coup de massue. Possédant des bateaux allant jusqu'à 30 chevaux, ce loueur va devoir remplir son réservoir de 200 litres à la station la plus proche pour ensuite alimenter ses bateaux. Tout ceci faute de station-service sur le port. Il s'apprête tout simplement à cesser de ce fait temporairement son activité. Autre mesure imposée dans le Var, l'interdiction pour les particuliers de tirer des feux d'artifices. Leur vente reste autorisée, mais le gérant de ce supermarché a choisit de les retirer des rayons pour quelques jours. La préfecture assure que des contrôles aléatoires et réguliers seront effectués pour s'assurer du respect de ces interdictions. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Poupon, Q. Trigodet