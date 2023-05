Risque d'incendies : alerte maximale dans les Pyrénées-Orientales

Une surveillance maximale, digne du plein été. Le risque incendie est très sévère jusqu'à mercredi 17 mai. Entre 50 et 100 pompiers sont déployés dans les Pyrénées-Orientales, sans compter l'arrivée de 60 hommes venus des départements voisins et d'un hélicoptère. Pour le capitaine Grégory Koral, chef du centre d'intervention et de secours (CIS) dans le Boulou, c'est un soulagement de pouvoir compter sur des recrues supplémentaires, 100 en janvier et 100 autres tout juste officialisés pompiers il y a deux jours dans les Pyrénées-Orientales. Pour Priscilla Lefèvre, sapeur-pompier volontaire du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, c'est une évidence de donner son temps pour les autres. Les 100 dernières recrues seront opérationnelles cet été, uniquement pour des secours aux personnes. Cela permettra aux pompiers plus chevronnés de se consacrer aux incendies, car il faut du temps avant d'être formé aux feux de forêt. Pendant 48 heures encore, la vigilance est accrue dans les Pyrénées-Orientales pour éviter un incendie incontrôlable. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier