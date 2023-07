Risque incendie : alerte maximale dans les Bouches-du-Rhône

Se préparer à une journée à haut risque. Une vigilance maximum et un dispositif renforcé pour les pompiers : "On va quasiment doubler l'effectif pour arriver à environ 900 sapeurs-pompiers dédiés sur le risque feu de forêt", indique Frédéric Thomasson, chef du groupement territorial ouest. Il faut anticiper et positionner stratégiquement les forces. Près d'une route où de nombreux mégots sont jetés, des soldats du feu sont postés. À une centaine de mètres seulement, il y a des habitations en première ligne. Les habitants ont peur de revivre des incendies dramatiques, comme à Martigues en 2020 ou 2700 personnes sont évacuées dans l'urgence. Le jardin des propriétaires de la maison, sur les images, est parti en fumée. La base végétation repousse trois ans après et ils redoutent un nouvel incendie. Tous sont aux aguets. La surveillance est accrue aussi pour les bénévoles des comités feux de forêt. Un feu s'est déclaré en début de soirée à Martigues, annonciateur d'une journée risquée, classée rouge, dans les Bouches-du-Rhône. Demain, mardi 25 juillet, des rafales de vent jusqu'à 70 kilomètres à l’heure sont attendues. Des conditions défavorables qui devraient durer au moins jusqu'à mercredi soir. TF1 | Reportage C. Gerbelot, S. Fargeot, E. Binet