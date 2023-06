Risque incendie : alerte maximum dans les Bouches-du-Rhône

Dans la vidéo en tête de cet article, arroser pour détremper la végétation et vérifier le matériel font partie des missions de ces bénévoles. Des rafales à 70 km/h et des températures à 30°C, des conditions idéales pour les départs de feu. Alors, depuis ce mardi matin, le massif de l'Arbois est désormais fermé au public. Un peu plus loin, dans une zone où la promenade est encore tolérée, la mesure fait l'unanimité. Au total, dans le département des Bouches-du-Rhône, quatorze massifs sont en alerte modérée et cinq autres en vigilance rouge interdits à tous les promeneurs. Sur l'axe entre Aix et Marseille, les pompiers sont d'ores et déjà positionnés et se tiennent prêts à intervenir. Le fait d'être mobilisés sur les différents points stratégiques du territoire permet d'être réactifs et d'avoir une intervention précoce, selon le Capitaine Stéphane Trinci, chef du Centre d'incendie et de secours (CIS) - Gardanne. Rien que pour ce mardi, quatre départs de feu ont été neutralisés. La situation est inédite. Depuis le 1er juin, c'est la première fois qu'un département atteint un tel niveau de risque incendie dans le pays. Depuis le début de cette année 2023, près de 120 hectares ont brûlé dans les Bouches-du-Rhône et dans neuf cas sur dix, les feux sont d'origine humaine. TF1 | Reportage E. Binet, É. Bonnot