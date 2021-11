Risque-t-on une pénurie mondiale de papier ?

Vos livres, votre papier toilette ou même l'emballage de votre parfum, leur prix va augmenter. Et chez certains imprimeurs, c'est déjà une réalité. Ils ont du mal à se fournir en matière première, du papier blanc. Les délais de livraison ne cessent de s'allonger. En conséquence, ils sont contraints d'augmenter leurs prix. Par exemple, Christophe Dudit, directeur de l'imprimerie Cloître à Saint-Thonan (Finistère), vend ses cartes 15% plus cher au magasin. Il n'est pas le seul, car le problème est mondial. Il est lié à la reprise économique et à l'explosion du e-commerce. La demande de la Chine n'a jamais été aussi importante. Le prix de la pâte à papier a bondi de 45% en 8 mois. DS Smith Packaging France, fabricant de cartons pour les colis, en subit aussi les conséquences. Répondre aux commandes de ses clients devient de plus en plus difficile. Pour les livrer malgré tout, il doit utiliser des matériaux plus chers que ce qui était prévu. La plupart des industriels répercutent ces augmentations sur le prix payé par les consommateurs, mais les hausses s'annoncent importantes sur certains produits de grande consommation. Plus 10 à 15% dans les prochains mois sur le papier, les protections hygiéniques et même les couches. Une situation qui devrait perdurer, car il est impossible dans l'immédiat d'augmenter les capacités de production.