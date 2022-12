Risques de coupures : ruée sur les groupes électrogènes

Investir dans cette machine, les agriculteurs du Finistère l’ont fait sans hésiter. C’est une question de survie. Une fois en marche, le groupe électrogène coûtera environ dix euros par heure en carburant. Bien moins cher que de subir les conséquences d’une coupure de courant. Car dans cette exploitation, les 65 vaches sont traites 24 heures sur 24 grâce à un robot. L’imaginer à l’arrêt serait un désastre. Sans électricité, il n’y a pas moyen de refroidir le lait. Il n’y a pas moyen non plus d’accéder au bâtiment, car même les portes sont électriques. Et ces agriculteurs ne sont pas les seuls à s’en équiper. Partout, les groupes électrogènes s’arrachent. Dans cet atelier, entre les éleveurs, les supermarchés, et les mairies, les commandes ont bondi de 80%. Et il n’y a pas que les professionnels qui anticipent, les particuliers aussi. Par exemple, dans ce magasin de bricolage près d’Angers (Maine-et-Loire), où les clients prennent d’assaut les rayons. Mais anticiper a un prix. Compter pour les particuliers entre 150 et 800 euros par groupe électrogène. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Monnier, R. Cann