Risques d’incendie : le cri d’alarme des pompiers

Ce sont les yeux des pompiers. Dans les Bouches-du-Rhône, perchés dans leur vigie, Laurent et Béatrice scrutent la moindre fumée à la recherche de départ de feu. La sécheresse démultiplie les risques. Alors, ils observent sans relâche et la concentration est maximale. Le calme ne dure jamais très longtemps. À la radio, ils reçoivent régulièrement des signalements de fumées. Cette fois, c'est une fausse alerte. Chaque signalement est vérifié, car la situation est vraiment critique. Le 5 juillet, les pompiers ont constaté, en juste deux heures, quatre départs de feu dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont presque tous mobilisés et prêts à agir. Et leurs consignes et la population sont très strictes. La sécheresse ne touche pas que le sud-est. Sur cette carte de l'humidité du sol, toutes les zones orange et rouge sont à risque. C'est un record en cette saison. Par conséquent, dans l'Oise, on moissonne les blés avec beaucoup de prudence. Les champs sont secs et les agriculteurs doivent prendre beaucoup de précautions. Extincteur, réserve d'eau ... rien n'est laissé au hasard. La situation ne va pas s'améliorer. L'été sera probablement sec pendant encore plusieurs semaines. T F1 | Reportage F. Litzer, S. Boujamaa