Risques d'incendie : les moissons menacées ?

À Fay-Saint-Quentin (Oise), des cendres s'étendent sur environ une dizaine d'hectares. Il s'agit d'un incendie en plein champ qui aurait pu se propager davantage sans l'intervention d'Hervé Davesne, un agriculteur voisin. En pleine moisson, une pierre contre les lames des machines agricoles peut provoquer des étincelles. Avec la chaleur, le vent et une faible humidité, les champs peuvent s'embraser comme ce que l'on voit, dans la vidéo en tête de cet article, sur ces images des pompiers de l'Oise déjà très sollicités. Selon le Colonel David Labeau, chef du groupement territorial de l'Oise, ses équipes ont eu huit interventions en simultané rien que pour la journée du lundi 3 juillet avec 40 hectares de chaume qui ont brulé et un peu moins d'une hectare de forêt également. Il faut alors retourner la terre avec des machines agricoles pour limiter l'avancée des flammes. Face au changement climatique, les agriculteurs souvent équipés de réserves d'eau et d'extincteur se servent désormais de GPS pour raccourcir les trajets des pompiers. Dans l'Oise, depuis 2019, cette association entre céréaliers et pompiers a permis de diviser par quatre les surfaces agricoles incendiées. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Bellec, L. Poinsatte