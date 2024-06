Risques d'incendies dans le Sud : débroussaillage obligatoire

Au cœur des Calanques, opération nettoyage pour Guy. Sa maison est cernée par la végétation. Sur place, personne n'a oublié le feu qui a ravagé 300 hectares, en 2016, dans le parc national des Calanques. Pour limiter les risques, obligation de débroussailler sur 50 mètres. Le jour de notre tournage, une patrouille de police effectue des contrôles. Mauvaise surprise, au pied des massifs, une maison n'est pas en règle. La propriétaire est absente, les deux agents préviennent sa locataire. Au vu des risques d'incendies, les travaux ne sont pas autorisés, elle devra débroussailler manuellement. Si elle ne le fait pas, elle sera verbalisée. Comptez 30 euros par mètre carré non nettoyé. Un peu plus loin, à 200 mètres des habitations, des bénévoles s'entraînent à un départ de feu. Il faut répéter chaque geste, leur mission consiste à arriver avant les pompiers en cas d'incendie, en moins de cinq minutes. Entre mistral et sécheresse, ils se préparent à une saison intense. Sur les lieux, les températures dépassent déjà les 30°C. TF1 | Reportage S. Prez, F. Fontalba et E. Binet