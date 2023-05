Risques d’incendies : de nouvelles règles près des bois et forêts

Le geste sera strictement interdit, "Ne plus fumer dans les bois et dans les forêts pour réduire le risque d’incendies", voilà le projet de loi qui vient d’être voté à l’Assemblée nationale. Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse est telle qu’un mégot de cigarette mal éteint pourrait avoir des conséquences dramatiques. La loi s’appliquera lors de périodes à risque d’incendie, et dans un périmètre de 200 mètres autour des forêts. Les habitations proches de la végétation seront ainsi, elles aussi, concernées. En cas d’incendie provoqué par une cigarette, les fumeurs s'exposent à une peine de dix ans de prison et 150 000 euros d’amendes. C’est un soulagement pour les pompiers de l’Hérault, où la saison des feux a déjà démarré. “Neuf sur dix sont d’origines humaines. Il ne s’agit pas stigmatiser les fumeurs, mais plutôt de les inclure dans cette politique de prévention globale qui comprend également les travaux agricoles, les travaux forestiers et puis, tous les travaux domestiques, barbecues, feux d’artifice et la cigarette”, explique le lieutenant-colonel Aurélien Manenc, sapeur-pompier au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault. L’interdiction pourrait entrer en vigueur avant l’été. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre