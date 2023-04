Risques d'incendies : la sécheresse fait craindre le pire

Une épaisse couche de fumée, 30 hectares de forêt brûlés à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), il y a quelques jours. L'Hérault a connu son premier incendie de l'année 2023, à peine sortie de l'hiver. "Quand j’ai vu la fumée de mon bureau, je n'y croyais pas quoi, à cette période de l’année. On ne s'imagine pas, début avril, un incendie d’une telle importance.", exprime Pascal Delieuze, maire de Saint-Jean-de-Fos. Deux cents pompiers sur place, confrontés à un vent très fort. Une sécheresse historique, qui fait craindre un nouvel été marqué par les incendies à répétition. "La route va être très longue jusqu’à cet été… Là, on est aux alentours du 10 avril et il n’est pas encore tombé une goutte d’eau… Ça va être super compliqué cet été.", poursuit le maire. Les pompiers, eux aussi, s'inquiètent. Dans cet état-major, en image, ils s’entraînent à venir à bout des feux de forêts, sur des simulateurs. C'est une formation obligatoire avant la saison estivale, dans des conditions proches du réel. Ces hauts gradés, en image, s’entraînent à adopter la bonne stratégie devant des feux toujours plus imposants. Une formation et plus de 200 000 euros d’investissements dans de nouveaux outils, une manière d’anticiper une saison qui pourrait bien être aussi chaude que l’année 2022. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier