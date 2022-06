Risques d'incendies : les forêts d'Île-de-France en alerte

Au milieu des troncs noircis et des cendres, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Il y a deux semaines, plus d’un hectare de forêt est parti en fumée. Et depuis, les pompiers sont en alerte maximale. Depuis le début de cet épisode caniculaire très précoce, les riverains craignent aussi de nouveaux départs de feu. Concrètement, faire attention, cela se traduit par des gestes empreints de bon sens que souligne l’Office nationale des forêts, par sa porte-parole, Virginie Veau : “Limitons les promenades en forêt, samedi. Ensuite, c’est très simple : pas de feu. Pas de feu en forêt : pas de cigarette, pas de mégot, pas de feu de bivouac, pas de feu de barbecue, pas de feu de pique-nique, pas de feu du tout. Et surtout, ne pas stationner devant les barrières d’intervention des secours”. Un appel à la vigilance car dans cette zone quasiment tous les incendies sont dus à une erreur humaine. Et ce week-end, plus de 100 000 visiteurs sont attendus dans cette forêt de Fontainebleau. Pour faire face au danger, les pompiers disposent d’équipements ultra-spécialisés comme ce camion-citerne pour intervenir au plus près des flammes. Depuis le début du printemps, près d’une dizaine de feux a été recensée en Île-de-France. TF1 | Reportage A. Basar, J. Lacroix-Nahmias, B. Chastagner