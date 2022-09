Risques d'inondations : comment mieux protéger les villes

Il a veillé toute la nuit pour signaler la moindre inondation. Derrière les écrans, Guillaume Pla analyse, tente d'anticiper la puissance des orages avant qu'ils ne touchent la ville de Nîmes et fassent des dégâts. "Pour ça, on dispose des caméras, on a également un ensemble de capteurs sur tout le territoire qui nous permet d'évaluer en direct les quantités de pluie, les hauteurs d'eau et les débits", précise ce responsable du système Espada à Nîmes (Gard). La ville garde encore en mémoire l'inondation meurtrière de 1988 qui avait fait neuf victimes. Depuis, des tunnels de trois kilomètres de long appelés "cadereaux" ont été construits sous la ville pour permettre à l'eau de s'évacuer rapidement. Les habitants se sentent actuellement plus en sécurité. Et désormais, d'autres ouvrages sont construits en dehors de Nîmes. Chaque année, quinze millions d'euros sont dépensés par la métropole. Mais en 2014, une seule inondation a suffi à rentabiliser les travaux. Comme l'explique Jean-Luc Nuel, responsable de la prévention des inondations à Nîmes. Les orages restent en partie imprévisibles. Les cadereaux n'auraient pas suffi à évacuer toute la pluie tombée en 1988. Ils en auraient seulement limité les dégâts. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arirgoni