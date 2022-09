Ristourne à la pompe : des stations déjà en rupture de stock

Depuis la matinée du lundi 5 septembre, c'est un défilé ininterrompu dans cette station à Chartres. Sans plomb 98, sans plomb 95 et même diesel, les cuves sont à sec. Le jeudi, le vendredi et le samedi, la station a distribué 70 000 litres de carburants par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal. Le pétrolier possède une autre station, de l'autre côté de la route. C'est un peu l'embouteillage, car il y a encore du carburant. Entre les primes de l'État et celles de Total, les prix ont baissé de 32 centimes la semaine dernière. Cela fait donc 1,38 euro pour le sans plomb, 1,60 euro pour le diesel. Les automobilistes veulent en profiter. Des images de pompes vides, des files d'attente devant les stations alimentent les réseaux sociaux. Les ruptures de stock sont signalées un peu partout en France. Comme ici, dans la périphérie de Caen, la station est fermée. Mais, le pétrolier Français souhaite rassurer ses clients en affirmant que l'opération va durer plusieurs semaines. Une remise de 20 centimes jusqu'à fin octobre et 10 centimes ensuite. Les réapprovisionnements seront réguliers, comme ici à Chartres. TF1 | Reportage P. Romaniens, P. Ninine, J. Berville