Ristourne sur les carburants : dans 48h, c’est fini !

La fin de l’année approche et, avec elle, la fin de la ristourne de dix centimes par litre de carburant. Dans 48h, dix centimes de plus, et même vingt centimes chez TotalEnergies. Par exemple, dans cette station des Alpes-Maritimes, le SP95 frôlera les 1,80 euro, mais certains automobilistes continueront tout de même à être aidés. Ils sont dix millions de travailleurs, comme Jacques. Il parcourt chaque jour 86 km pour se rendre à son travail. À partir du 1er janvier, il paiera trois euros de plus à la pompe chaque semaine. Au total, cela fait 135 euros en plus sur une année, selon lui. Néanmoins, il bénéficiera d’une indemnité carburant de dix euros en 2023. L’an prochain, vous pourrez toucher l’aide gouvernementale uniquement si vous utilisez un véhicule pour aller travailler, sans limite de kilométrage. À condition toutefois de gagner moins de 1 314 euros net par mois si vous vivez seul, ou moins de 3 941 euros pour un couple avec deux enfants. La mesure ne bénéficiera pas aux retraités ni aux demandeurs d’emploi. Que vous rouliez en voiture, scooter ou moto, essence, gasoil ou électrique, l’aide s’appliquera, mais elle ne sera pas automatique. À partir du 16 janvier, il faudra vous rendre sur le site Internet impots.gouv.fr. Vous devrez entrer votre numéro fiscal, votre plaque d’immatriculation ainsi qu’une simple attestation sur l’honneur. TF1 | Reportage J. Roux, V. Capus, F. Moncelle