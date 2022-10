Ristournes à la pompe : le dispositif prolongé

Pour ceux qui parviennent à faire le plein, cela coûte de plus en plus cher. Plus 7 centimes en moyenne pour le Sans Plomb 95 et jusqu'à 12 centimes pour le diesel en une semaine. La prolongation des remises carburants gouvernementales et du groupe Total est donc une bonne nouvelle pour les automobilistes. Cumulées, ces ristournes permettent d'économiser 50 centimes par litre d'essence. "C'est une bonne chose parce qu'elle est presque à 2 euros l'essence. Ça fait cher", dit une automobiliste. La remise de 30 centimes du gouvernement est prolongée jusqu'au 15 novembre. Au-delà de cette date, elle sera réduite à 10 centimes jusqu'au 31 décembre. Du côté de TotalEnergies, la ristourne complémentaire de 20 centimes est aussi prolongée jusqu'à mi-novembre avant d'être abaissée à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Certains anticipent déjà la suppression de ces mesures. "Au bout d'un moment, il faut qu'on réfléchisse à limiter nos déplacements et fonctionner autrement que d'avoir des rabais qui ne vont pas durer des années", estime l'un d'eux. Le gouvernement a confirmé que la remise ne s'appliquera plus en 2023. Un autre dispositif plus ciblé pourrait lui succéder. Il bénéficierait aux automobilistes les plus modestes ne pouvant se passer de leurs voitures pour travailler. TF1 | Reportage L. Merlier, G. Thorel, A. Santos