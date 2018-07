Les rivières : l'autre source de fraîcheur des vacanciers

En été, les bords de mer sont pris d'assaut par les vacanciers. Il est difficile de poser sa serviette sur la plage surtout quand les températures s'envolent. Alors, l'une des solutions pour profiter des joies aquatiques, tout en évitant la foule, est de se tourner vers les rivières. D'ailleurs, la formule attire de plus en plus de personnes et les offres de loisirs à proximité des cours d'eau ne cessent de se diversifier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.