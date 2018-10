Rixe mortelle aux Lilas : cinq mineurs en garde à vue

L'enquête se poursuit après la mort d'un adolescent de treize ans aux Lilas, près de Paris. En effet, il avait été roué de coups par des jeunes armés de bâtons et de barres de fer, samedi dernier. Ce lundi 15 octobre 2018, cinq mineurs âgés de 15 à 17 ans ont été placés en garde à vue, dont trois ont été interpellés dans la matinée. Quant aux deux autres, ils se sont présentés au poste de police au lendemain du drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.