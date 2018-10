Rixes entre bandes : les paroles des riverains

La police a identifié 92 bandes rivales dans le pays. Ces groupes d'adolescents ultraviolents revendiquent le contrôle de certains quartiers et sont prêts à se battre pour défendre ce qu'ils estiment être leur territoire. Les riverains que nous avons interrogés sont unanimes, ces rixes ne sont pas nouvelles. En revanche, les affrontements mortels sont beaucoup plus nombreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.