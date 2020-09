RN10 : peut-on limiter le nombres de camions ?

Le développement du fret ferroviaire, l'un des volets très attendus du plan de relance de l'économie, sera annoncé ce jeudi. L'Hexagone est très en retard dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. Et pourtant, cela permettrait de réduire le nombre de poids lourds sur nos routes, par exemple, sur la fameuse nationale 10. Elle relie l'Île-de-France à la frontière espagnole et est fréquentée par jour par 10 000 camions. Pourquoi sont-ils aussi nombreux ? Peut-on réduire leur nombre ?