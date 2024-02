Robert Badinter : un hommage et un héritage

Ils ont parfois attendu plus de deux heures, sous la pluie, devant le ministère de la Justice, pour rendre hommage à Robert Badinter. Depuis 9 h, le matin du 10 février, ils sont plusieurs centaines à être venus signer le recueil de condoléances. Robert Badinter laisse sa trace sur la justice, comme aucun autre garde des Sceaux. Après l’abolition de la peine de mort, il y a eu la dépénalisation de l’homosexualité en 1982, immédiatement suivi par l’ouverture du premier bar gay à Paris. Robert Badinter a aussi supprimé toutes les juridictions d'exception, les tribunaux militaires et la cour de sûreté de l’État, qui jugeaient les infractions politiques. Mais c’est sans doute sur notre système carcéral que son héritage est le plus important. Il autorise la télévision et le téléphone pour les détenus. Il supprime la vitre de séparation au parloir, les quartiers de haute sécurité, et fait construire des prisons plus modernes. Robert Badinter est également le père des travaux d'intérêt général, une alternative à la prison, créée pour les petits délits. Tout cet héritage sera honoré par Emmanuel Macron, le mercredi 14 février, lors d’un hommage national. Chose peu courante, il se tiendra place Vendôme devant la Chancellerie. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Pellerin, S. Humblot