Robert Badinter : "une figure du siècle" unanimement saluée

Devant son domicile, là où Robert Badinter s'est éteint, dans la nuit du 8 au 9 février 2024, voisins et anonymes n'ont cessé toute l'après-midi de déposer des fleurs, toutes très symboliques. Les larmes aux yeux aussi, les amis de l'avocat sont venus rendre visite à sa famille. Des hommages sont rendus à l'homme de culture et à l'homme de droit. Hasard du calendrier, Emmanuel Macron était en déplacement à l'École nationale de la magistrature, ce vendredi 9 février. L'institution judiciaire et la république étaient unies dans le recueillement. "Je crois que la nation a perdu, à coup sûr, un grand homme.", annonce le président de la République. Pour ses amis socialistes, ce proche de François Mitterrand incarne un parcours irréprochable. Une classe politique unanime, Jean-Luc Mélenchon met en avant des désaccords, mais aussi un être tout simplement lumineux. Marine Le Pen, des combats parfois différents, mais un homme de conviction, figure du paysage intellectuel et juridique. L'éloquence et le talent de plaidoirie de Robert Badinter inspirent encore aujourd'hui nombre d'avocats. Fait rare, le ministère de la Justice a d'ailleurs ouvert ce soir un livre de condoléances. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Tassin, L. Attal, R. Lima