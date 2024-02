Robert Badinter : une vie de combats

C'était le combat d'une vie, mais il préférait d'un combat pour la vie. Avant d'être garde des Sceaux, Robert Badinter était avocat. Et c'est en défendant des meurtriers qui risquaient la peine de mort, que s'est forgée sa conviction. En 1972, l'un de ses clients, Roger Bontems est guillotiné sous ses yeux,. C'est un tournant, ce ténor du barreau épargne ensuite la peine capitale à six accusés, dont Patrick Henry, coupable du meurtre d'un enfant de sept ans. Sa conviction est faite, il faut aller contre l'opinion pour abolir la peine de mort. En 1981, devenu garde des Sceaux, il rédige, lui-même, le célèbre discours qu'il prononce devant une assemblée, en partie hostile. Pour Robert Badinter, la peine de mort n'est ni acceptable moralement ni dissuasive. Son combat est celui de la dignité et des droits humains. Fils d'un Juif-Russe déporté et assassiné par les Nazis, il fait de la lutte contre l'anti-sémitisme l'une de ses batailles. Avec son épouse, Élisabeth, philosophe et militante féministe, il devient l'incarnation des valeurs humanistes et progressistes. Robert Badinter est l'un de ces rares hommes rentrés dans la mémoire collective de leurs vivants. TF1 | Reportage L. Zajdela, C. Aguilar