Robert Hirsch, mort d'un grand comédien de théâtre

Il disait que le théâtre était sa seule religion. L'immense Robert Hirsch est mort ce jeudi à l'âge de 92 ans. Interprète inoubliable de Molière, de Goldoni et de Marivaux, il n'avait jamais envisagé de prendre sa retraite. Il jouait encore, il y a quelques mois, dans une pièce de Florian Zeller.