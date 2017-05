Quand les robots remplacent les vendeurs  

Entrer dans un magasin et tomber nez à nez avec Pepper, robot humanoïde qui accueille les clients en les tutoyant, c'est une expérience. Il propose plusieurs services : accès au vestiaire ou encore livraison à domicile. Et cette enseigne 2.0 ne s'arrête pas là : il est aussi possible de naviguer sur le site de la marque pour découvrir des vêtements qui ne sont pas dans les rayons. Le client peut même y recharger son téléphone !