Quand les robots se mettent au service des agriculteurs

Quel secteur sera en 2025, l'un des plus robotisés de l'économie française ? Il s'agit de l'agriculture. Près de 10% des élevages français utilisent désormais des robots. Une réponse face au manque de mains d'œuvre dans le secteur. La France a perdu 20 000 producteurs de lait en dix ans, mais la taille des exploitations, elle, augmente. Puis, la technologie s'invite également dans les champs notamment avec les drones.