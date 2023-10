Rocker et populiste : qui est le "Trump argentin" ?

Voilà un candidat qui a le sens de l'image. Javier Milei brandit une tronçonneuse pour tailler dans les dépenses publiques argentines. Son programme est aussi excentrique que sa coiffure : légaliser le port d'armes, interdire l'avortement, mais autoriser le trafic d'organes. Comment cet ancien membre d'un groupe de rock, admirateur de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, s'est-il retrouvé en tête des sondages pour la présidentielle ? Javier Milei propose une solution miracle : abandonner le peso, la monnaie argentine pour le dollar américain dans un pays plongé dans une crise économique majeure. L'inflation dépasse les 138 % et condamne 40 % de la population à la pauvreté. Une illusion selon Maricel Rodriguez Blanco, maître de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. "Ces politiques ont été déjà appliqués et qui se sont soldés par cette crise sans précédent de 2001 en Argentine. Depuis qui comme par ailleurs laisser le pays dans une situation d'extrême pauvreté", explique la sociologue. Javier Milei surfe aussi sur le discrédit de la classe politique actuelle et sur la faillite des services publics. Pour Denis Merklen, sociologue et directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, "l’État dysfonctionne les institutions, les services publics, la santé, l'éducation, la sécurité notamment". Un peu comme Jair Bolsonaro en son temps au Brésil, dont il a le soutien ou d'autres leaders populistes d'extrême droite au Chili ou en Colombie. TF1 | Reportage J. De Francqueville, E. Jarlot