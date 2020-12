Rodéo sauvage : deux policiers roués de coups à Valenciennes

Dans une vidéo en tête de cet article, un des jeunes a pu filmer l'altercation. Une quinzaine d'habitants du quartier, pour la plupart mineurs, ont organisé un rodéo sauvage. Les policiers tentent de confisquer la moto, mais les jeunes refusent de l'abandonner. Les policiers sont bousculés. Un peu plus tard, l'un d'entre eux est poussé au sol et frappé. "Pour l'un des deux, il présente des hématomes, des douleurs au niveau de jambes parce qu'ils ont été quand même frappés, molestés. À mon avis, ce sont des violences bien portées à l'atteinte de nos collègues", affirme Arnaud Boutelier, secrétaire régional du syndicat alliance police. L'altercation a eu lieu à la Briquette, au sud de Valenciennes. Un quartier pourtant sans histoire, selon ses habitants. Seul problème depuis des années, les rodéos urbains sont très fréquents. L'intervention des policiers hier était la première depuis plusieurs mois. La patrouille avait demandé des renforts qui ne sont pas arrivés à temps. La preuve d'un manque d'effectifs selon Jean-Noël Verfaillie, maire DVD de Marly. "Il y a un ou deux équipages de police nationale pour l'ensemble des 80 communes du Valenciennois. Forcément, quand ils se trouvent dans une situation compliquée en intervention, ils n'ont pas la capacité d'appeler du renfort", explique-t-il. Les policiers de Valencienne et de Lille manifesteront demain pour réclamer plus d'effectifs.