Rodéo urbain à Brest : un homme tabassé pour s'être interposé

Son visage porte encore les marques d’un visage d’un déchaînement de violence. Dimanche, en fin d’après-midi, Sylvain ne supporte plus le bruit causé par un jeune motard, juste sous ses fenêtres. “Ça me prend la tête. Il faut dire ce qui l’est. Et là, je suis sorti et je lui ai dit d’arrêter et tout. Ça ne lui a pas plu. Il est reparti, et là, il est revenu avec une vingtaine de jeunes avec battes de baseball, couteaux, lacrymo… ”, témoigne-t-il. Sylvain est poignardé et frappé juste à côté d'un square, devant des enfants et des voisins, qui appelleront les secours. Une fois de plus, une fois de trop, pour les habitants de ce quartier populaire, lassés de ces rodéos. Inquiets de représailles, la plupart préfèrent d’ailleurs témoigner anonymement. Une enquête est en cours. Les agresseurs sont recherchés. Et les riverains pointent aussi le manque de policiers. Dimanche, selon les syndicats, il n’y avait que deux équipages disponibles pour les 150 000 habitants de la cité brestoise. TF1 | Reportage B. Boisrobert, A. Janssens