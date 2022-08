Rodéo urbain à Colmar : un homme tué par balle après une altercation

De la colère et de l'émotion à Colmar (Haut-Rhin). Au lendemain de la mort de leur ami Abdoul, 150 personnes, en majorité de la communauté afghane de la ville se sont rassemblées sur les lieux du drame. Depuis cinq mois, Abdoul avait quitté Mulhouse pour une nouvelle vie et pour se rapprocher de son lieu de travail. Dimanche, le jeune Afghan était venu retrouver d'anciens amis. À midi, ils vont acheter de quoi déjeuner et reviennent s'installer au pied d'un immeuble. À côté d'eux, un jeune du quartier ne cesse de faire vrombir le moteur de son scooter. Dérangé, Abdoul lui demande alors d'arrêter. Une première altercation éclate. Le jeune abandonne son scooter et revient avec une arme de poing. Il tire plusieurs balles. L'une va toucher la victime. Leila, infirmière à Colmar, a prodigué les premiers soins à Abdoul. Une information judiciaire est ouverte contre X pour assassinat. L'auteur présumé des coups de feu est activement recherché. Pour lutter contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer dès ce lundi soir des renforts de CRS à Colmar. TF1 | Reportage R. Maillochon, I. Blonz, J. Pasquier.