Rodéo urbain : une femme de 81 ans tuée à Clermont-Ferrand

Marie-Jeanne, la victime, vivait dans une maison aux volets rouges de Clermont-Ferrand. Ces voisins les plus proches parlent d'une femme de 81 ans très discrète, se déplaçant beaucoup à pied et en bus. Alors, l'annonce de son décès après avoir été renversée par une moto a été un choc. L'accident a eu lieu sur un passage piéton situé entre une galerie marchande et la ligne 2 de tramway. Deux motos qui roulaient uniquement sur leur roue arrière sont à l'origine du drame. Dans le quartier concerné, des rodéos du genre ont lieu aux yeux de tous de jour comme de nuit. Au moment de l'accident, les deux jeunes de 19 ans pilotent des motos cross non homologuées pour la route et sans assurance. Et dans ce quartier, l'accident mortel n'a finalement surpris personne. Depuis plus de dix ans, ce phénomène urbain n'a pas échappé aux élus locaux. Alors si la ville a installé 114 caméras de vidéo-surveillance, les élus aimeraient à présent plus de moyens pour limiter ces dérapages et intervenir plus rapidement. C'est notamment le cas de Jérôme Godard, adjoint au maire de Clermont-Ferrand.