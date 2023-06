Léo, 8 ans, blessé lors d'un rodéo urbain : le témoignage d'une mère en colère

C'est un petit garçon souriant que nous montre sa mère, en photo. Léo a huit ans. Dimanche dernier, il sort d'un repas avec sa famille, ils empruntent un sentier strictement piéton. Mais une moto surgit, son conducteur est poursuivi par la police. Il s'engage sur le chemin et fauche l'enfant sous les yeux de ses parents. "Il a été traîné avec la moto sur huit mètres... Et c'était l'horreur : du sang, il ne répondait plus mais juste des sons avec sa gorge, les paupières ne s'ouvraient plus. Il a eu une perte de connaissance estimée entre cinq et dix minutes", raconte Anaïs. Léo est transféré d'urgence à l'hôpital d'Amiens. Il souffre de plusieurs brûlures aux jambes. Sur une photo prise par sa mère, on voit la trace du pneu de la moto sur sa cuisse. Plus grave, il a deux fractures crâniennes et un saignement dans le cerveau. Si les jours du petit garçon ne sont plus en danger, il pourrait cependant avoir des séquelles. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Chevreton, F. Mignard