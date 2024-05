Rodéos sauvages devant leurs maisons, le ras-le-bol des habitants

Ce n'était pas le bruit du tonnerre, mais celui d'une voiture venue percuter sa maison. Sur des photos prises quelques secondes après la collision, les deux occupants prennent la fuite. Cet accident, elle le redoutait depuis des mois. La route devant chez elle est devenue le circuit de rodéos illégaux quasi-quotidiens. Elle voit et entend depuis sa fenêtre des voitures lancées à 100 km/h sur une route sinueuse limitée à 30 km/h. Pour cette Marseillaise, c'en est trop. Elle va quitter la maison qu'elle occupe depuis sept ans. Considéré comme l'un des quartiers les plus paisibles de Marseille, Callelongue devient un enfer, selon ses habitants. Pour Guy Barotto, président du Comité de Quartier Callelongue, les adeptes des rodéos n'ont pas choisi cet endroit au hasard. La police passe rarement dans cette zone éloignée du centre-ville, desservie par une route unique facile à surveiller. Callelongue est loin d'être un cas isolé. Sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de vidéos de rodéos en pleine ville, dans des zones commerciales, et même sur le périphérique parisien au milieu des automobilistes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Cressens, M. Perrot, Q. Danjou