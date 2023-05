Rodéos sauvages : le ras-le-bol des habitants

Faire du bruit, des figures ou toutes sortes de dérapages et de façon répétée au même endroit, c'est ce que l'on appelle des rodéos urbains. Une pratique illégale qui fait de plus en plus d'adeptes, à tel point que certains proposent même de donner des cours via les réseaux sociaux. Lutter contre ce phénomène, c'est l'une des missions des services de police. À chaque retour du printemps, ils repèrent des conducteurs qui se livrent à ces comportements dangereux. Les rodéos peuvent se faire avec des scooters, comme celui que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, mais aussi avec des motos ou même des voitures, des grosses cylindrées. L'après-midi du jour du tournage, les policiers, avec qui nous avons embarqué, sont appelés pour une voiture qui roule à vive allure et tourne dans les toutes petites rues d'une commune. Mais la voiture étant trop puissante, les occupants ont eu le temps de se garer et de prendre la fuite. Les riverains, choqués, ont pourtant déjà alerté sur ce phénomène courant de rodéos. Entre 2020 et 2022, le nombre de véhicules saisis dans le cadre d'un rodéo a doublé dans l'Hexagone, passant de 1 300 à près de 2 500. Une façon pour les forces de l'ordre de pouvoir arrêter net ces comportements. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas, C. Yzerman