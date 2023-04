Rodéos Urbains : comment en venir à bout ?

L'accident avait ému tout ce quartier de Pontoise. Deux enfants de sept et onze ans ont été blessés lors d’un rodéo urbain, c'était en août 2022. D'après les habitants rien à changer, les motards imprudents sont toujours aussi nombreux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis plus de contrôle. Les contrôles sont-ils efficaces ? Les syndicats des forces de l’ordre expliquent que bien souvent, ils ne poursuivent pas les conducteurs pour éviter l'accident. Pour l'instant, il est impossible de dire si le nombre d'interpellation a augmenté. Y a-t-il plus de saisies ? En 2022, ils ont confisqué près de 4 500 engins, un record. Mais les destructions ne sont pas systématiques. Les deux-roues sont souvent volés et doivent être restitués à leurs propriétaires, c’est la règle. Les conducteurs sont-ils sanctionnés ? La loi a été renforcée en 2018, ils risquent jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amendes. Dans les faits, les peines sont souvent légères. Face à la recrudescence des rodéos depuis le début du mois d'avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande expressément au préfet de renforcer les contrôles. TF1 | Reportage L. Merlier, V. Topenot, G. Vuiton