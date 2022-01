Rodéos urbains : hausse des condamnations, baisse des infractions ?

À Besançon dans le Doubs, des dizaines de scooters et de motos cross appartenant aux auteurs des rodéos sauvages ont été confisqués par des enquêteurs spécialisés. Depuis la loi du 3 août 2018, cette pratique est un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Des acrobaties dangereuses au cœur des villes, comme dans la vidéo en tête de cet article, près de Lyon pour provoquer les riverains et même la police. Ces pratiques illégales se multiplient partout en France. En 2021, les condamnations pour ce genre de délit ont augmenté de 40%. Pour traquer les auteurs de ces rodéos urbains, à Besançon par exemple, ces policiers scrutent chaque image filmée par les caméras de surveillance de la ville. Ensuite, ces individus sont identifiés, interpellés à son domicile et placés en garde à vue. Dans le Pas-de-Calais, on va même beaucoup plus loin. À part la brigade anticriminalité, les motards, un avion survole même la région. À 500 mètres d'altitude, il repère des motos et leurs auteurs avec précision. Il y a deux ans, nous avions rencontré des riverains dans ce quartier résidentiel d'Hénin-Beaumont excédés par ces conduites. Ils avaient signé une pétition contre ce rodéo sauvage. Aujourd'hui, malgré l'installation des ralentisseurs et de caméras, le bilan est encore décevant. Malgré les nuisances et le danger, les policiers n'ont pas le droit d'engager des courses poursuites avec ces motards. L'objectif est d'éviter les accidents. TF1 | Reportage A. Basar, S. Agi, M. Debut