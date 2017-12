Roissy : un SDF dérobe 300 000 euros par hasard

Alors qu’il fouillait les poubelles, un SDF d'une cinquantaine d'années s'est enrichi grâce à un étonnant concours de circonstances, vendredi 8 décembre. Il s'est emparé de 300 000 euros après avoir ouvert par mégarde la porte des locaux d'un transporteur de fonds à l'aéroport de Roissy. Il en est ressorti avec deux sacs remplis de billets. Identifié comme "de type européen", le SDF s'est rapidement engagé sur une route dépourvue de caméras et a disparu sans laisser de trace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.