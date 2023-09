Roller disco : tous en piste !

On pensait qu'ils allaient rester de lointains souvenirs, le patin à roulettes de notre enfance et le disco de nos soirées d'adolescent. Un samedi soir dans une banlieue de Dijon, c'est soirée année 80 dans un lieu entièrement dédié aux rollers disco. Pendant que certains slaloment avec aisance, d'autres reprennent leur marque. Mais ce qui interpelle surtout sur la piste, c'est le mélange des générations. Souvenez-vous de la Main Jaune à Paris, une boîte de nuit mythique des années 80. Elle a connu la consécration avec une apparition dans "La Boom". Puis, le lieu ferme. Le roller disco se ringardise jusqu'à son retour au moment du Covid. Des vidéos de toutes sortes se partagent des millions de fois sur les réseaux sociaux. La très populaire série "Stranger things" achève de réveiller la tendance. Dans un magasin spécialisé, le rayon patin à roulettes s'est agrandi de 60 % en trois ans. Et pour savoir où les utiliser, à Paris, aucun lieu dédié, mais des soirées régulières dans des endroits parfois insolites. Comme sur un campus de la Sorbonne, transformé en lieu culturel. Une fois par mois, les 900 mètres carrés de l'ancienne bibliothèque se changent en piste de Roller disco. TF1 | Reportage D. Sitbon, J.Y. Mey