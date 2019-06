Romans-sur-Isère : ruée chez les assureurs après les intempéries

C'est l’une des communes les plus touchées par les intempéries. Samedi 15 juin à quinze heures, la grêle est tombée sur Romans-sur-Isère, dans la Drôme. La maire de la ville évoque "une situation apocalyptique". Les dégâts sont impressionnants, de même que les files d’attente chez les assureurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.